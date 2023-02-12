Мужчина изнасиловал подростка на юге Москвы

Силовики задержали 33-летнего мужчину, который обвиняется в нарушении половой неприкосновенности подростка в столице. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Обвиняемый в мессенджере познакомился со школьником и вступил с ним в интимную переписку. Отмечается, что ребенку было менее 14 лет. После москвич пригласил ребенка домой, где совершил в отношении него действия сексуального характера. Позже в полицию обратились родители мальчика.

Обвиняемый признал свою вину. Возбуждены уголовные дела по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста», а также «Развратные действия».