Минобороны сообщило о поражении цехов сборки бронетанковой техники ВСУ
Воздушно-космические силы России в результате высокоточного ракетного удара поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода имени Малышева», — заявил он.