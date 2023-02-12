Кулеба заявил о «великих событиях» 24 февраля, которые «запомнит Россия»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «великих событиях» 24 февраля, которые «запомнит Россия». Об этом сообщает МК со ссылкой на соцсети чиновника.

«23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», — сказал Кулеба, добавив, что в эти дни пройдут обсуждения, посвященные украинскому конфликту.

Издание отмечает, что Киев намерен снова поднять тему исключения России из Совета безопасности ООН. По словам Кулебы, решения, которые могут быть приняты в эти дни, коснутся новых санкций, поставок оружия.

«Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину», — заявил глава МИД Украины.