Большегрузам запретят ездить по мосту через реку Проню в Пронском районе

Автобусное сообщение на трассе Рязань-Пронск-Скопин не нарушится.

Большегрузам запретят ездить по мосту через реку Проню в Пронском районе. Ограничения для проезда грузовиков весом более десяти тонн начнут действовать с середины февраля, пишет издательство « Пресса ».

Водителям придется пользоваться объездными путями через Ряжск и Михайлов.

Автобусное сообщение на трассе Рязань-Пронск-Скопин не нарушится.

Напомним, мост начали ремонтировать в ноябре прошлого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы рассчитаны на год.

Фото издательства «Пресса»