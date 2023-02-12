Большегрузам запретят ездить по мосту через реку Проню в Пронском районе
Автобусное сообщение на трассе Рязань-Пронск-Скопин не нарушится.
Большегрузам запретят ездить по мосту через реку Проню в Пронском районе. Ограничения для проезда грузовиков весом более десяти тонн начнут действовать с середины февраля, пишет издательство «
Водителям придется пользоваться объездными путями через Ряжск и Михайлов.
Автобусное сообщение на трассе Рязань-Пронск-Скопин не нарушится.
Напомним, мост начали ремонтировать в ноябре прошлого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы рассчитаны на год.
Фото издательства «Пресса»