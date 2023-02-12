Американский политик назвал вторую цель США в конфликте на Украине

Слова бывшего кандидата на пост вице-президента США от Партии Зеленых Аджаму Барака привело ТАСС

Американский политик назвал вторую цель США в конфликте на Украине. Слова бывшего кандидата на пост вице-президента США от Партии Зеленых Аджаму Барака привело ТАСС. Политик считает, что ослабление Германии — вторая задача Соединенных Штатов после противодействия России.

«Я говорил с самого начала, что у той войны, которую США начали с Россией, второй целью является Германия», — написал он в соцсети, комментируя возможную причастность США к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».