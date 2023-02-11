Жители Путятинского района спасли «забуксовавшего» лосенка
В Путятинском районе люди спасли застрявшего на гололеде лосенка.
В Путятинском районе люди спасли застрявшего на гололеде лосенка. Видео очевидцев опубликовал
«Уважение таким людям! Жители Путятинского района спасли лосенка, который не мог выбраться с гололеда», — сообщается в подписи к ролику.
На кадрах видно, как животное лежит на льду и не может самостоятельно встать. Двое мужчин помогли лосенку выбраться на снег. В итоге животное поднялось на ноги и убежало в сторону леса.