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Замглавы МИД Вершинин: Россия готова к диалогу с Украиной
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной, но без предварительных условий. Об этом он рассказал «Звезде».

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной, но без предварительных условий. Об этом он рассказал «Звезде».

Замглавы ведомства напомнил, что предыдущие инициативы по диалогу были прекращены именно украинской стороной. Он добавил, что в действительности решения исходят из Вашингтона и Брюсселя.

«Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — отметил Вершинин.

Также он высказался о возможности проведения переговоров при нынешней американской администрации. По его словам, это возможно, «если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость».