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В Татарстане во время пожара в частном доме погибли мужчина и двое детей
При пожаре в частном доме в Пестречинском районе Татарстана погибли три человека. Трагедия произошла утром в субботу, 11 февраля, сообщает ГУ МЧС России по республике.

При пожаре в частном доме в Пестречинском районе Татарстана погибли три человека. Трагедия произошла утром в субботу, 11 февраля, сообщает ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании в селе Новое Шигалеево поступило в 7:15. По прибытии пожарных дом горел по всей площади. По предварительным данным, там проживали двое взрослых и четверо детей.

Через час пожар потушили, женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. По информации МЧС, пострадавшие отравились продуктами горения и могли получить переломы. Как сообщает Telegram-канал 112, мать записала голосовое сообщение в соседский чат с просьбой о помощи, а потом с годовалым ребенком на руках спрыгнула со второго этажа, их госпитализировали.

Во время осмотра обнаружили тела мужчины и двух детей. Судьба еще одного ребенка уточняется. На месте работают экстренные службы.