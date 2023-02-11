В Татарстане во время пожара в частном доме погибли мужчина и двое детей

При пожаре в частном доме в Пестречинском районе Татарстана погибли три человека. Трагедия произошла утром в субботу, 11 февраля, сообщает ГУ МЧС России по республике.

При пожаре в частном доме в Пестречинском районе Татарстана погибли три человека. Трагедия произошла утром в субботу, 11 февраля, сообщает ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании в селе Новое Шигалеево поступило в 7:15. По прибытии пожарных дом горел по всей площади. По предварительным данным, там проживали двое взрослых и четверо детей.

Через час пожар потушили, женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. По информации МЧС, пострадавшие отравились продуктами горения и могли получить переломы. Как сообщает Telegram-канал 112, мать записала голосовое сообщение в соседский чат с просьбой о помощи, а потом с годовалым ребенком на руках спрыгнула со второго этажа, их госпитализировали.

Во время осмотра обнаружили тела мужчины и двух детей. Судьба еще одного ребенка уточняется. На месте работают экстренные службы.