В Рязанской области объявили метеопредупреждение о сильном ветре и метели
Рязанцев предупредили об усилении ветра и метели. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 11 февраля.
Рязанцев предупредили об усилении ветра и метели. Метеопредупреждение опубликовано на
В ближайшие 2-3 часа и до дня воскресенья, 12 февраля, на территории области ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
На дорогах снежные заносы, гололедица.
Рязанцев просят соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.