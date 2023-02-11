В Рязанской области 12 февраля прогнозируют метель
В Рязанской области в воскресенье, 12 февраля, ожидается снег, местами сильный. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 12 февраля, ожидается снег, местами сильный. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Местами ожидается метель, гололед, гололедица.
Ветер южный, с переходом на северный, 6-11 метров в секунду. Местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -6, -1 градус, днем -5, 0 градусов.