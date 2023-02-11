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В Рязани спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома
Добровольцы и спасатели МСО РязГМУ Salus имени В. И. Васильева спасли котенка, который застрял в вентиляционной шахте дома. Об этом сообщается в группе отряда «ВКонтакте».

Добровольцы и спасатели МСО РязГМУ Salus имени В. И. Васильева спасли котенка, который застрял в вентиляционной шахте дома. Об этом сообщается в группе отряда «ВКонтакте».

Инцидент произошел в пятницу, 10 февраля. О спасении животного просили жильцы дома, по их словам, котенок громко мяукал и просил о помощи больше суток. Из-за эха никто не знал, между какими этажами он может находиться.

Добровольцы и спасатели отряда Salus с необходимым снаряжением оперативно выехали на помощь. Спасательная операция разделилась на несколько этапов. С помощью жильцов, эндоскопа и прочего оборудования удалось установить местонахождение котенка — через стену кладовки одной из квартир.

Спасательная операция длилась три часа, в итоге котенка освободили. После его приютили соседи.