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В Рязани из-за пожара в доме на улице Тимакова эвакуировали 60 человек
В Рязани в субботу, 11 февраля, на улице Тимакова произошел пожар. Во время тушения эвакуировали 60 человек, в том числе 6 детей, сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

В Рязани в субботу, 11 февраля, на улице Тимакова произошел пожар. Во время тушения эвакуировали 60 человек, в том числе 6 детей, сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в 19:17.

Произошло загорание мусора на лестничной площадке на первом этаже. В 19:48 пожар полностью потушили.

На месте работали 12 человек, три единицы техники.

Площадь пожара составила 3 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются причина и ущерб пожара.