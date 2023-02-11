В Рязани из-за пожара в доме на улице Тимакова эвакуировали 60 человек

В Рязани в субботу, 11 февраля, на улице Тимакова произошел пожар. Во время тушения эвакуировали 60 человек, в том числе 6 детей, сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

В Рязани в субботу, 11 февраля, на улице Тимакова произошел пожар. Во время тушения эвакуировали 60 человек, в том числе 6 детей, сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в 19:17.

Произошло загорание мусора на лестничной площадке на первом этаже. В 19:48 пожар полностью потушили.

На месте работали 12 человек, три единицы техники.

Площадь пожара составила 3 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются причина и ущерб пожара.