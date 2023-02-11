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В Одесской области надводный беспилотник атаковал мост
В Одессе на Украине в пятницу, 10 февраля, прогремел взрыв. Воздушная тревога при этом не объявлялась. Позже появились кадры подрыва моста в Одесской области водным беспилотником.

В Одессе на Украине в пятницу, 10 февраля, прогремел взрыв, сообщил Telegram-канал «Страна.ua». Воздушная тревога при этом не объявлялась.

Позже появились кадры подрыва моста в Одесской области водным беспилотником. Видео опубликовал Shot и ряд других Telegram-каналов. Предположительно, удар был нанесен водным беспилотником по опорам разводного моста в Затоке. Через эту переправу шло снабжение ВСУ техникой и боеприпасами.

Также губернаторы Днепропетровской и Николаевской областей сообщили о приближающейся атаке беспилотников. По данным местных СМИ, взрыв слышен под Николаевом.