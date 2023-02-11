В Курской области со стороны Украины обстреляли бригаду строителей
Украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области. Под обстрел попала бригада строителей, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области. Под обстрел попала бригада строителей,
По его словам, один человек погиб. Также есть раненый, его доставили в Суджанскую ЦРБ и оказывают помощь.
Старовойт добавил, что вертолет санавиации доставит пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу.