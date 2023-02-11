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В Кораблинском районе при пожаре погибли мать и сын
Во время пожара в деревне Дроково Кораблинского района в пятницу, 10 февраля, погибла мать с сыном. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Во время пожара в деревне Дроково Кораблинского района в пятницу, 10 февраля, погибла мать с сыном. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Позвонившая утром в пожарную часть жительница деревни оказалась соседкой погорельцев. Она рассказала, что попасть внутрь уже невозможно.

По словам начальника части Дмитрия Неклюдова, расстояние от райцентра до деревни Дроково — 30 километров. Прибывшие из райцентра расчеты и сотрудники части потушили то, что оставалось от дома площадью 42 квадратных метра. Работа длилась восемь часов. Пришлось выпиливать в пруду в 450 метрах от места происшествия прорубь, установить помпу и набирать воду для тушения. Потребовалось 30 тонн воды.

Во время тушения дома обнаружили обугленные останки двух человек. Выяснилось, что это мать и ее взрослый сын.

Причину и ущерб пожара устанавливают.

Напомним, накануне в региональном ГУ МЧС сообщили о гибели на пожаре мужчины 1986 года рождения и женщины 1965 года рождения.