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В Дядькове жители дома вновь пожаловались на проблемы с канализацией
Жильцы дома на улице Юбилейной в Дядькове вновь пожаловались на проблемы с канализацией. Пост об этом опубликован в пятницу, 10 февраля, в группе «Народный контроль».

Жильцы дома на улице Юбилейной в Дядькове вновь пожаловались на проблемы с канализацией. Пост об этом опубликован в пятницу, 10 февраля, в группе «Народный контроль».

"Почему в Дядькове никто никак не реагируют на проблемы с канализацией? Улица Юбилейная, дом 7. Это как нужно управлять домом, чтобы довести коммуникации до такого состояния?" — возмутился автор поста.

Он призвал Госжилинспекцию области повлиять на ситуацию и принять необходимые меры для того, чтобы проблема была устранена в кратчайшие сроки.

Напомним, в декабре на заседании регионального правительства сообщалось, что проблема будет решена до конца 2022 года. В итоге по состоянию на 10 февраля она так и осталась нерешенной.