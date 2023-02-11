В аварии на трассе в Михайловском районе погибли четыре человека

В Михайловском районе в пятницу, 10 февраля, около 23:00 часов произошло ДТП, в результате которого погибли четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Михайловском районе в пятницу, 10 февраля, около 23:00 часов произошло ДТП, в результате которого погибли четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 218-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, грузовик Scaniа столкнулся с «Ладой Приорой». В результате ДТП находившиеся в легковушке водитель и трое пассажиров погибли. Водитель грузовика не пострадал.

Среди жертв несовершеннолетних нет. Личности погибших устанавливаются.

Движение на месте ДТП не перекрывалось.

Уточняются обстоятельства случившегося.