Скончался академик РАН Николай Алешин

Ушел из жизни уроженец Шиловского района, академик Российской академии наук Николай Алешин. О его смерти на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

Ушел из жизни уроженец Шиловского района, академик Российской академии наук Николай Алешин. О его смерти на своей странице « ВКонтакте » сообщил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

Николай Павлович Алешин учился в МГТУ имени Баумана, там же вел научную деятельность, прошел путь от инженера до профессора, заведующего кафедрой, занимал пост президента Национального агентства контроля сварки.

«Вместе с моим отцом Василием Михайловичем Фоминым он помогал претворить в жизнь многие проекты, многое сделал для своего родного села Нармушадь и всех шиловцев. При его деятельном участии построен Троицкий храм и благоустроен источник Петра и Павла, благодаря его меценатской помощи в селе отремонтировали ФАП и другие социально значимые объекты», — написал Фомин.