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Сбежавшему в Рязань из своей части военного дали 5,5 лет колонии
Военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть в период мобилизации и направился в Рязань, а затем в Ставрополь, приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда.

Военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть в период мобилизации и направился в Рязань, а затем в Ставрополь, приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда.

Уголовное дело рассмотрели в пятницу, 10 февраля. Военнослужащий в период мобилизации проходил военную службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Западном военном округе.

Согласно приговору суда, 26 сентября 2022 года мужчина получил разрешение командования на убытие из расположения со сроком возвращения в часть к 15 часам тех же суток, но не вернулся. Он сначала уехал в Рязань, а затем в Ставрополь, где проводил время по своему усмотрению. 15 декабря его задержали сотрудники полиции в Невинномысске.

Подсудимый признал себя виновным. Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.