RT: установлена личность боевика ВСУ, расстрелявшего российских военных

Стала известна личность боевика ВСУ, который участвовал в расстреле безоружных российских военнопленных. Это 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко, сообщает RT.

Стала известна личность боевика ВСУ, который участвовал в расстреле безоружных российских военнопленных. Это 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко, сообщает RT .

Видео расправы опубликовали в соцсетях 8 февраля. На кадрах украинцы задают вопросы трем мужчинам в российской военной форме. Пленные лежат безоружными. Когда один из них не ответил на вопрос, боевик ВСУ несколько раз выстрелил ему в голову. Предположительно, расстреляли трех пленных. По информации СМИ, видео было снято в пригородах Артемовска (Бахмута), где идут бои.

Как выяснил RT, автор видеозаписи — Сергей Макаренко, кадровый военнослужащий ВСУ. Согласно открытым данным, уроженцу села Красноборка Житомирской области 26 лет. После того, как личность боевика была раскрыта, он выложил в интернет видеообращение с заявлением, что военные якобы не были пленными. Макаренко заявил, что российские штурмовики во время боя вышли на позиции украинцев.

«Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: „Мы сдаемся“», — отметил Макаренко в ролике.

В СК России начали расследование. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.