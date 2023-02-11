Россиянам объяснили, что делать в случае оформления заема мошенниками на их имя

Что делать, если мошенники оформили заем на ваше имя, рассказал
Первый шаг — срочно обратиться в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица. В тексте можно сослаться на две статьи из УК РФ: 159 (мошенничество) и 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) — подать жалобу на получение заемных средств с использованием персональных данных, пояснил Петков.
Заем, который мошенники взяли на ваше имя, пострадавшему оплачивать нельзя ни в коем случае. «По закону так вы признаете, что это вы владелец займа, и доказать обратное уже не выйдет», — объяснил специалист.
Далее следует в письменном виде заказным письмом направить заявление в кредитную организацию, которая выдала ложную ссуду. В нем надо прописать требование к кредитору предоставить официальный ответ с информацией о договоре микрозайма. После его получения нужно подать второе заявление в кредитную организацию, указав там свои ФИО, контакты, номер договора, дату выдачи ложного займа с требованием оспорить договор и удалить данные о мошенническом займе из своей кредитной истории, а также приложить копию справки из полиции и выписку из банка.
Выписка докажет, что деньги поступили по чужим реквизитам. Это может быть справка об отсутствии счета, чтобы доказать отсутствие счета в банке, куда кредитор перечислил деньги, справка о наличии счетов в банке, чтобы показать разницу реквизитов счета пострадавшего и счета мошенников, или справку о движении средств по счету. При этом последнее — самый неудачный вариант, лучше оперативно закрыть такой счет, чтобы больше им не воспользовались в незаконных целях.
Также жертва, на имя которой оформили кредит, должна пойти в бюро кредитных историй: Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро или «Скоринг бюро». Там надо узнать, в какое из них отправляет информацию лжекредитор. Дальше надо требовать убрать из своей истории записи о ложном долге и о запросе кредитного отчета, ссылаясь на ч. 4.1 ст. 8 № 218-ФЗ, подытожил Петков.