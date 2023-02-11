Россиянам объяснили, что делать в случае оформления заема мошенниками на их имя

Что делать, если мошенники оформили заем на ваше имя, рассказал РИА Новости генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.

Что делать, если мошенники оформили заем на ваше имя, рассказал РИА Новости генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. По его словам, ни в коем случае не нужно выплачивать деньги. Надо предпринять несколько шагов, чтобы доказать свою непричастность к этим действиям.

Первый шаг — срочно обратиться в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица. В тексте можно сослаться на две статьи из УК РФ: 159 (мошенничество) и 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) — подать жалобу на получение заемных средств с использованием персональных данных, пояснил Петков.

Заем, который мошенники взяли на ваше имя, пострадавшему оплачивать нельзя ни в коем случае. «По закону так вы признаете, что это вы владелец займа, и доказать обратное уже не выйдет», — объяснил специалист.

Далее следует в письменном виде заказным письмом направить заявление в кредитную организацию, которая выдала ложную ссуду. В нем надо прописать требование к кредитору предоставить официальный ответ с информацией о договоре микрозайма. После его получения нужно подать второе заявление в кредитную организацию, указав там свои ФИО, контакты, номер договора, дату выдачи ложного займа с требованием оспорить договор и удалить данные о мошенническом займе из своей кредитной истории, а также приложить копию справки из полиции и выписку из банка.

Выписка докажет, что деньги поступили по чужим реквизитам. Это может быть справка об отсутствии счета, чтобы доказать отсутствие счета в банке, куда кредитор перечислил деньги, справка о наличии счетов в банке, чтобы показать разницу реквизитов счета пострадавшего и счета мошенников, или справку о движении средств по счету. При этом последнее — самый неудачный вариант, лучше оперативно закрыть такой счет, чтобы больше им не воспользовались в незаконных целях.

Также жертва, на имя которой оформили кредит, должна пойти в бюро кредитных историй: Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро или «Скоринг бюро». Там надо узнать, в какое из них отправляет информацию лжекредитор. Дальше надо требовать убрать из своей истории записи о ложном долге и о запросе кредитного отчета, ссылаясь на ч. 4.1 ст. 8 № 218-ФЗ, подытожил Петков.