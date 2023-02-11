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Покупатели Wildberries заподозрили онлайн-платформу в продаже наркотиков
В интернете публикуют скриншоты, на которых фигурируют отзывы покупателей на растворитель для красок.

Интернет-пользователи распространяют информацию о том, что некоторые продавцы якобы продают наркотики на платформе Wildberries.

В интернете публикуют скриншоты, на которых фигурируют отзывы покупателей на растворитель для красок. Они советуют другим удалять данный товар из истории покупок и оставляют двусмысленные рекомендации. Кроме того, якобы для расчета дозировки пользователи указывали свои возраст и вес.

Издание 78.ru обратилось в региональное отделение движения «Антидилер», его руководитель Антон Миссуловин пообещал проверить даные о странном веществе. При этом он отметил, что на Wildberries довольно сложно пробраться, а отзывы покупателей на первый взгляд больше похожи на провокации конкурентов.

Телеканал также отправил официальный запрос на саму торговую площадку. Однако, ответ от представителей маркет-плейса пока не поступил.