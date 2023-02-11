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На рязанку напала стая собак на площади Мичурина
Жительница Рязани рассказала о нападении собак на площади Мичурина. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жительница Рязани рассказала о нападении собак на площади Мичурина. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел 10 февраля в 22:00. Рязанка шла к площади Мичурина.

«На меня напала стая собак, выбежали из-за ворот заброшенного деревянного дома. Примерно 10 собак. Сначала вели себя тихо, я попыталась осторожно обойти, потом начали лаять, и один из них напал, вцепился в куртку и потащил. Я закричала, проезжающая мимо машина засигналила — собаки разбежались. Я очень сильно испугалась, заплакала, вдалеке прохожие остановились и дождались меня, спросили, как я. Пришлось вызывать такси, чтобы доехать 100 метров», — сообщается в посте.

По словам рязанки, собаки большие и непредсказуемые в своем поведении. Кроме того, чипов на них не было.