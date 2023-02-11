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Минобороны: Россия нанесла массированный удар по объектам украинской энергетики
Российские военные нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военные нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

В сводке сообщается, что в пятницу, 10 февраля, ВС РФ нанесли «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.

Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить. Остановлена работа энергоемких производств ОПК Украины, заблокирована переброска вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий.

Добавляется, что в районе Нового Буга в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения ЗРК С-300, а возле Шебелинки в Харьковской области — радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.

Системы ПВО сбили 19 украинских беспилотников на территориях ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.