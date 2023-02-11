Госавтоинспекторы установили 57 нарушений ПДД во время рейда в Клепиковском районе
Рязанская Госавтоинспекция рассказала об итогах масштабного рейда, который прошел в пятницу, 10 февраля, в Клепиковском районе. Информация опубликована в официальном телеграм-канале.
Рязанская Госавтоинспекция рассказала об итогах масштабного рейда, который прошел в пятницу, 10 февраля, в Клепиковском районе. Информация опубликована в официальном телеграм-канале.
В ходе рейда, проведенного сотрудниками отдельного СБ ДПС в Клепиковском районе, выявлено и пресечено 57 нарушений ПДД.
Среди нарушений — факт вождения в состоянии опьянения, 30 тонированных автомобилей, 12 фактов управления незастрахованным транспортом, 12 случаев управления без требуемых документов, одно нарушение правил перевозки детей и один факт нарушения правил пользования ремнем безопасности.