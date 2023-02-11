Госавтоинспекторы установили 57 нарушений ПДД во время рейда в Клепиковском районе

Рязанская Госавтоинспекция рассказала об итогах масштабного рейда, который прошел в пятницу, 10 февраля, в Клепиковском районе. Информация опубликована в официальном телеграм-канале.