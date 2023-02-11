Две семьи из аварийного дома на проезде Грибоедова переселили в гостиницу

Две семьи из признанного небезопасным дома № 16 на проезде Грибоедова переселили в гостиницу маневренного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Две семьи из признанного небезопасным дома № 16 на проезде Грибоедова переселили в гостиницу маневренного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По решению КЧС с учетом оценки экспертной организации дальнейшее проживание в доме признано небезопасным. Жителям предоставили двухкомнатные отремонтированные помещения.

Несколько семей приняли решение переехать к родственникам. Нескольким жителям оказали помощь во временном переселении в центры социального обслуживания. Помогли также с транспортировкой вещей.

Взаимодействие с жителями продолжается, добавили в мэрии.

Напомним, жители дома № 16 на проезде Грибоедова рассказали РЗН. инфо, почему остались жить в аварийном здании.

5 февраля в доме обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. По словам жителей дома, они неоднократно заявляли об аварийном состоянии дома, но власти не реагировали.