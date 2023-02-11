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Беременным россиянкам начали отказывать во въезде в Аргентину
Миграционная служба Аргентины отказала во въезде в страну группе беременных женщин из России из-за сомнений в подлинности мотивов их приезда. Об этом в субботу, 11 февраля, пишут «Известия».

Миграционная служба Аргентины отказала во въезде в страну группе беременных женщин из России из-за сомнений в подлинности мотивов их приезда. Об этом в субботу, 11 февраля, пишут «Известия».

Россиянок задержали в аргентинском аэропорту Эсейса и предложили заполнить анкеты. Далее сотрудники иммиграционной службы устроили им допрос с превышением полномочий. Шестерых женщин на позднем сроке беременности заставили провести несколько часов на полу на погранпостах, пить воду из-под крана, оказывали психологическое давление.

«Нет магазинов там, просто есть уборные, в которую нам инспектор и предложил обратиться. Если мы хотим пить, сказал, что вода вполне себе годная из-под крана и, пожалуйста, пейте ее», — рассказала изданию одна из задержанных.

Сообщается, что некоторых россиянок отпустили, однако задержанными остались женщины на поздних сроках беременности.

Также стало известно, что миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N.

«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)», — сказала Кариньяно.