В Ульяновске женщина выпала из окна многоэтажки и погибла

Травмы оказались летальными

В пятницу, 10 февраля, в Ульяновске с общего балкона дома № 31 по улице Гагарина выпала и погибла тридцатилетняя женщина, об этом сообщает портал «УлПравда».

По предварительной информации, женщина упала с 16-го этажа здания. Травмы оказались летальными.

«Ульяновским Следственным комитетом проводится проверка по факту обнаружения тела женщины с телесными повреждениями», — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК России по Ульяновской области Евгений Словцов.

Фото с портала «УлПравда».