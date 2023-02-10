Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-2°
Вск, 12
-1°
ЦБ USD 72.79 -0.1 11/02
ЦБ EUR 78.05 -0.27 11/02
Нал. USD 73.5 / 79.25 10/02 15:25
Нал. EUR 78.15 / 79.1 10/02 17:13
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
Вчера 16:38
1 634
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
Вчера 17:00
1 421
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
4 296
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
8 872
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Скопине прорвало канализацию и затопило дороги
На месте уже работают коммунальщики.

В Скопине прорвало канализацию и затопило дороги. Пост об этом в пятницу, 10 февраля, опубликовали в группе «Скопин».

Утечка случилась в районе стадиона «Торпедо». Сообщается, что на месте уже работают коммунальщики.

«В районе стадиона „Торпедо“ из-за забитой канализации произошла утечка. В настоящее время специализированные службы приступили к устранению последствий. В очередной раз призываем жителей использовать канализацию по назначению», — говорится в посте.