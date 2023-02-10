В Скопине прорвало канализацию и затопило дороги

На месте уже работают коммунальщики.

В Скопине прорвало канализацию и затопило дороги. Пост об этом в пятницу, 10 февраля, опубликовали в группе «Скопин».

Утечка случилась в районе стадиона «Торпедо». Сообщается, что на месте уже работают коммунальщики.

«В районе стадиона „Торпедо“ из-за забитой канализации произошла утечка. В настоящее время специализированные службы приступили к устранению последствий. В очередной раз призываем жителей использовать канализацию по назначению», — говорится в посте.