В рязанском ТЦ «Глобус» заработал постамат для выдачи готовых документов от МФЦ

Теперь, при обращении в МФЦ, рязанцы могут выбрать − получить результат через постамат или обычным способом. После того, как документы подготовят, заявитель получит СМС-сообщение, и сможет самостоятельно забрать их в ячейке постамата.

В рязанском ТЦ «Глобус» заработал постамат для выдачи готовых документов от МФЦ. Об этом в пятницу, 10 февраля, заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова на личной странице во «Вконтакте».

Теперь, при обращении в МФЦ, рязанцы могут выбрать — получить результат через постамат или обычным способом. После того, как документы подготовят, заявитель получит СМС-сообщение, и сможет самостоятельно забрать их в ячейке постамата.

«Считаю, что автоматизация оказания государственных услуг — это следующий шаг реализации принципа клиентоцентричности наряду с расширением спектра оказываемых услуг и модернизацией технической базы МФЦ», — рассказала Швакова.

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