В рязанском суде перенесли заседание по рассмотрению меры пресечения Фурфураку

Заседание перенесли на 14 февраля.

В пятницу, 10 февраля, рязанский областной суд перенес рассмотрение меры пресечения начальнику управления дирекции благоустройства города Юрию Фурфураку.

Прокуратура обжаловала решение Железнодорожного суда и попросила, чтобы Юрию Фурфураку назначили меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов на общение с участниками процесса и другими подозреваемыми, а также на использование средств связи и интернета.

Судья решил, что прокуратура должна предоставить протокол допроса экс-советника бывшего вице-губернатора Грекова Владимира Арцыбашева. Помимо этого, в суд решено вызвать следователя, как свидетеля, по рассматриваемому делу для уточнения информации и статуса Фурфурака.

Заседание перенесли на 14 февраля.

Напомним, начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака задержали 1 февраля. Ему вменяли закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 млн цене. 2 февраля Фурфурак покинул здание Железнодорожного суда вместе с адвокатом.