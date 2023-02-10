В Рязанской области против экс-сотрудника исправительного учреждения возбудили дело

В Рязанской области экс-сотрудника исправительного учреждения подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Скопинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения и осужденного.

По данным следствия, в 2022 году сотрудник ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Рязанской области получил взятки в виде элементов акустической системы стоимостью более 20 тысяч рублей. За это он разрешил осужденному покидать исправительное учреждение в период его дежурств без оформления документов.Преступления выявило ОСБ УФСИН России по Рязанской области.

Проводятся следственные действия по делу.