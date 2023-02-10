В Рязанской области 11 февраля ожидаются снег и гололед
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Рязанцам рассказали о погоде на субботу, 11 февраля. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха по области составит -7, -2 градуса. Ожидается небольшой и мокрый снег. Днем столбики термометра покажут отметки -4, +1 градус. Возможны небольшие осадки, местами гололед и гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.