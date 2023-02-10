В рязанских школах пройдет «Урок цифры»

Его посвятят анализу данных в бизнесе и программной разработке.

С 13 февраля по 12 марта в школах по всей стране, в том числе Рязанской области, пройдет «Урок цифры». Его посвятят анализу данных в бизнесе и программной разработке.

В Рязанской области проект курирует АНО «Цифровой регион».

«В чем ценность „Урока цифры“? В том, что класс за классом, урок за уроком ребята открывают для себя цифровые технологии с разного ракурса», — пояснил министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов.