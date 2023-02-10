В Рязани проверили работу маршруток

В Рязани прошел мониторинг работы городского транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Рейд прошел 10 февраля на остановках Княжье Поле, Семчино и Недостоево.

Во время рейда специалисты проверили наличие информационные табло и речевые информаторы, дублирующие данные об остановках для инвалидов, а также сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Также проверили соответствие транспортных средств характеристикам, предусмотренным картой маршрута регулярных перевозок.

Сотрудники управления транспорта проверили 30 М³, 75М5, 90 М², 58 М², 46 М². Нарушения выявили на маршруте 30М3

Отмечается, что рейды продолжатся.