В Рязани прошли рейды по проверке торговых объектов

В Рязани проверили торговые объекты по 87 адресам. Об этом сообщили в мэрии.

С января 2023 года начала работать группа по выявлению и предупреждению фактов несанкционированной торговли. В состав вошли депутаты гордумы, сотрудники мэрии, муниципальных учреждений, федеральных структур.

За период групп провели рейды по 87 адресам.

По результатам составили 29 протоколов о нарушениях, вручили предписания о демонтаже самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Также у нарушителей изъяли орудия и предметы несанкционированной торговли.

Кроме того, рабочая группа проконтролировала соблюдение правил благоустройства лицами, осуществляющими торговлю в нестационарных торговых объектах.