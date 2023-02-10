В Рязани патрульные полицейские задержали 32-летнего закладчика

В Рязани патрульные полицейские задержали 32-летнего закладчика. Подробности задержания в пятницу, 10 февраля, привела пресс-служба регионального следкома.

Патрульные полицейские задержали злоумышленника на улице Кальной. Они заметили мужчину, который своим поведением отличался от прохожих. Тогда они пришли к выводу, что этот мужчина может подыскивать закладки место для закладки с наркотиком. Правоохранители подъехали к мужчине и остановили его для проверки. Мужчина признался, что у него при себе есть наркотики.

На место вызвали сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области. Они установили, что ранее судимый за кражу и грабеж 32-летний житель областного центра является закладчиком нелегального интернет-магазина и хранит при себе для сбыта наркотики двух видов — у него изъяли 60 свертков, содержащих 40 граммов производного N-метилэфедрона и 9 граммов мефедрона.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело.