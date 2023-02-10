В Рязани из-за ремонта дороги на улице Грибоедова изменится схема движения транспорта

Об этом в пятницу, 10 февраля, предупредила пресс-служба мэрии.

В Рязани из-за ремонта дороги на улице Грибоедова изменится схема движения транспорта. Об этом в пятницу, 10 февраля, предупредила пресс-служба мэрии.

Ремонт на участке улично-дорожной сети начнут 10 февраля. С этого времени изменится схема маршрутов городского пассажирского транспорта.

Изменения коснутся троллейбусов МУП «Управление Рязанского троллейбуса»:

— троллейбусы маршрута №№ 3, 10 от остановочного пункта «Библиотека имени Горького» следуют по улицам Ленина и Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по улицам Есенина и Ленина.

Изменения произойдут и в маршрутах автобусов:

— автобус маршрута № 23 от остановочного пункта «Библиотека имени Горького» следует по улицам Ленина и Есенина, далее по своему маршруту. При движении от ГМ Глобус до остановочного пункта «Мясокомбинат» следует по своему маршруту далее по улицам Есенина и Ленина.

Также изменения коснутся и маршруток:

— автобусы маршрутов №№ 65М2, 66 М², 99 М² при движении из мкр Дашково-Песочня следуют до остановки «улица Грибоедова» по своим маршрутам, далее по улицам Либкнехта, Затинной, Свободы. При движении из центра города от остановочного пункта «Рязанский государственный университет» по улицам Свободы, Затинной, Либкнехта, Грибоедова, далее по своим маршрутам.