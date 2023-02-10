Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-3°
Вск, 12
-2°
ЦБ USD 72.89 1.31 10/02
ЦБ EUR 78.32 1.49 10/02
Нал. USD 74 / 78.35 10/02 09:55
Нал. EUR 78.12 / 80.09 10/02 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
Вчера 16:38
1 474
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
Вчера 17:00
1 302
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
4 177
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
8 771
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани из-за ремонта дороги на улице Грибоедова изменится схема движения транспорта
Об этом в пятницу, 10 февраля, предупредила пресс-служба мэрии.

В Рязани из-за ремонта дороги на улице Грибоедова изменится схема движения транспорта. Об этом в пятницу, 10 февраля, предупредила пресс-служба мэрии.

Ремонт на участке улично-дорожной сети начнут 10 февраля. С этого времени изменится схема маршрутов городского пассажирского транспорта.

Изменения коснутся троллейбусов МУП «Управление Рязанского троллейбуса»:

— троллейбусы маршрута №№ 3, 10 от остановочного пункта «Библиотека имени Горького» следуют по улицам Ленина и Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по улицам Есенина и Ленина.

Изменения произойдут и в маршрутах автобусов:

— автобус маршрута № 23 от остановочного пункта «Библиотека имени Горького» следует по улицам Ленина и Есенина, далее по своему маршруту. При движении от ГМ Глобус до остановочного пункта «Мясокомбинат» следует по своему маршруту далее по улицам Есенина и Ленина.

Также изменения коснутся и маршруток:

— автобусы маршрутов №№ 65М2, 66 М², 99 М² при движении из мкр Дашково-Песочня следуют до остановки «улица Грибоедова» по своим маршрутам, далее по улицам Либкнехта, Затинной, Свободы. При движении из центра города от остановочного пункта «Рязанский государственный университет» по улицам Свободы, Затинной, Либкнехта, Грибоедова, далее по своим маршрутам.