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В Рязани из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова перекрыли воду на 12 улицах

В Рязани из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова перекрыли воду на 12 улицах. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сообщается, что часть домой подключена к горячему водоснабжению и отоплению. Однако есть 12 улиц, на которых воду перекрыли:

  • улица Грибоедова, дома с №№ 11/8 по 50А;
  • улица Свободы, с дома №№ 11 по 29;
  • улица Фурманова, с дома №№ 2/4 по 58;
  • улица Затинная, дома с №№ 64, 72/76;
  • проезд Речников, дом № 5/9;
  • улица Рыбацкая, дома с №№ 2 по 13;
  • проезд Щедрина, дома с №№ 3 по 15б;
  • улица Скоморошинская, дома с №№ 1 по 19;
  • улица Подгорная, дома с №№ 21 по 39;
  • площадь 26 Бакинских комиссаров, дома с №№ 2/12 по 7;
  • улица Вознесенская, дома с №№ 10 по 22;
  • улица Лесопарковая, дома с №№ 44 по 46.

В зону отключения попали также детский сад № 8 и школа № 8.

Работы планируется завершить до 20.00 часов.