В Рязани из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова перекрыли воду на 12 улицах
В Рязани из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова перекрыли воду на 12 улицах. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Сообщается, что часть домой подключена к горячему водоснабжению и отоплению. Однако есть 12 улиц, на которых воду перекрыли:
- улица Грибоедова, дома с №№ 11/8 по 50А;
- улица Свободы, с дома №№ 11 по 29;
- улица Фурманова, с дома №№ 2/4 по 58;
- улица Затинная, дома с №№ 64, 72/76;
- проезд Речников, дом № 5/9;
- улица Рыбацкая, дома с №№ 2 по 13;
- проезд Щедрина, дома с №№ 3 по 15б;
- улица Скоморошинская, дома с №№ 1 по 19;
- улица Подгорная, дома с №№ 21 по 39;
- площадь 26 Бакинских комиссаров, дома с №№ 2/12 по 7;
- улица Вознесенская, дома с №№ 10 по 22;
- улица Лесопарковая, дома с №№ 44 по 46.
В зону отключения попали также детский сад № 8 и школа № 8.
Работы планируется завершить до 20.00 часов.