В Рязани из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова перекрыли воду на 12 улицах

В Рязани из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова перекрыли воду на 12 улицах. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сообщается, что часть домой подключена к горячему водоснабжению и отоплению. Однако есть 12 улиц, на которых воду перекрыли:

улица Грибоедова, дома с №№ 11/8 по 50А;

улица Свободы, с дома №№ 11 по 29;

улица Фурманова, с дома №№ 2/4 по 58;

улица Затинная, дома с №№ 64, 72/76;

проезд Речников, дом № 5/9;

улица Рыбацкая, дома с №№ 2 по 13;

проезд Щедрина, дома с №№ 3 по 15б;

улица Скоморошинская, дома с №№ 1 по 19;

улица Подгорная, дома с №№ 21 по 39;

площадь 26 Бакинских комиссаров, дома с №№ 2/12 по 7;

улица Вознесенская, дома с №№ 10 по 22;

улица Лесопарковая, дома с №№ 44 по 46.

В зону отключения попали также детский сад № 8 и школа № 8.

Работы планируется завершить до 20.00 часов.