В России предложили увеличить максимальный срок за уклонение от призыва

Пензенские депутаты предложили лишать свободы уклонистов на срок до четырех лет.

В России предложили увеличить максимальный срок за уклонение от призыва. Соответствующее предложение в пятницу, 10 февраля, озвучили депутат законодательного собрания Пензенской области, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Пензенские депутаты предложили лишать свободы уклонистов на срок до четырех лет. Тем самым они предложили внести изменения в статью 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). В настоящее время максимальный срок по статье — два года.

Ответственность за совершение преступления, предусмотренного указанной статьей, наступает при неявке по повестке или к месту сбора для отправки в часть без уважительной причины, напомнили в пресс-службе заксобрания.

По мнению авторов документа, изменения позволят повысить ответственность граждан.