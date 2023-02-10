В Кораблинском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
Пожар случился в пятницу, 10 февраля, в 8.06 в деревне Дроково Кораблинского района в одноэтажном жилом доме.
В Кораблинском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожар случился в пятницу, 10 февраля, в 8.06 в деревне Дроково Кораблинского района в одноэтажном жилом доме. Огонь полностью уничтожил строение.
При пожаре погибли мужчина 1986 года рождения и женщина 1965 года рождения.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали четыре пожарных автомобиля и десять человек личного состава.