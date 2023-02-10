В Хатае нашли тело отца погибшей российской семьи и еще одного ребенка

В турецкой провинции Хатай при разборе завалов нашли тела еще одного ребенка, а также мужа и отца погибшей семьи из России. Об этом передает РИА Новости.

На месте рухнувшего дома нашли погибшего мужчину. Предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.

Также при разборе завалов нашли тело второго ребенка из семьи россиян.

По последним данным, всего при землетрясении в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек.