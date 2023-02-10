Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-3°
Вск, 12
-2°
ЦБ USD 72.89 1.31 10/02
ЦБ EUR 78.32 1.49 10/02
Нал. USD 74 / 78.35 10/02 09:55
Нал. EUR 78.12 / 80.09 10/02 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
Вчера 16:38
1 474
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
Вчера 17:00
1 302
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
4 177
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
8 771
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В центре Рязани из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В Рязани 10 февраля из-за повреждения магистрального трубопровода у дома № 40 по улице Грибоедова отключили горячую воду на нескольких адресах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отопление и горячее водоснабжение в домах по адресам:

  • проезд Речников, дом № 5/9;
  • улица Рыбацкая, с дома № 2 по № 13;
  • улица Лесопарковая, с дома № 44 по № 46;
  • улица Затинная, с дома № 5 по № 80/12;
  • улица 26 Бакинских комиссаров, с дома № 2/12 по № 7;
  • проезд Щедрина, с дома № 3 по № 15б;
  • улица Грибоедова, с дома № 3 по № 50А;
  • улица Фурманова, с дома № 2/4 по № 54б;
  • улица Свободы, с дома № 11 по № 29;
  • улица Скоморошинская, с дома № 1 по № 19;
  • улица Подгорная, с дома № 3 по № 39;
  • проезд Грибоедова, с дома № 4 по № 18;
  • улица Есенина, с дома № 22 по № 38;
  • улица Фирсова, дом № 20;
  • улица Вознесенская, с дома № 9 по № 22.

Также под отключение попали школа № 8 и детский сад № 8.

«После обнаружения повреждения количество домов уменьшится — будет отключен только участок в районе повреждения до момента устранения аварийной ситуации», — отметили в мэрии.

Ремонт планируется завершить до 20:00.