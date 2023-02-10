В центре Рязани из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В Рязани 10 февраля из-за повреждения магистрального трубопровода у дома № 40 по улице Грибоедова отключили горячую воду на нескольких адресах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отопление и горячее водоснабжение в домах по адресам:

проезд Речников, дом № 5/9;

улица Рыбацкая, с дома № 2 по № 13;

улица Лесопарковая, с дома № 44 по № 46;

улица Затинная, с дома № 5 по № 80/12;

улица 26 Бакинских комиссаров, с дома № 2/12 по № 7;

проезд Щедрина, с дома № 3 по № 15б;

улица Грибоедова, с дома № 3 по № 50А;

улица Фурманова, с дома № 2/4 по № 54б;

улица Свободы, с дома № 11 по № 29;

улица Скоморошинская, с дома № 1 по № 19;

улица Подгорная, с дома № 3 по № 39;

проезд Грибоедова, с дома № 4 по № 18;

улица Есенина, с дома № 22 по № 38;

улица Фирсова, дом № 20;

улица Вознесенская, с дома № 9 по № 22.

Также под отключение попали школа № 8 и детский сад № 8.

«После обнаружения повреждения количество домов уменьшится — будет отключен только участок в районе повреждения до момента устранения аварийной ситуации», — отметили в мэрии.

Ремонт планируется завершить до 20:00.