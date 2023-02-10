Суд ужесточил срок мобилизованному, который ударил офицера в «Патриоте»

Мужчине увеличили срок с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима.

Суд увеличил срок мобилизованному, который ударил офицера в «Патриоте». Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу второго западного окружного военного суда.

Мужчине увеличили срок с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима.

«Суд ужесточил решение — семь лет строгого [режима]", — сказали в суде.

Конфликт произошел в ноябре 2022 года в подмосковном парке «Патриот» во время строевого смотра. По материалам уголовного дела, мужчина «в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов» пожаловался на организацию службы. В процессе разговора он «намеренно выпустил в лицо» подполковнику дым от сигареты, тот отстранил его рукой, после чего мужчина ударил подполковника кулаком в грудь. В январе мобилизованного приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.