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Рязанские полицейские предупредили о рейдах на дорогах в выходные дни

Рязанские полицейские предупредили о рейдах на дорогах в выходные дни. Информация об этом в пятницу, 10 февраля, появилась на сайте регионального УМВД.

В пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД. Сотрудники будут массово останавливать транспортные средства.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД водителями, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге. Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, необходимо сообщить об этом по телефону 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте Госавтоинспекции https://гибдд.рф (раздел Прием обращений), сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — говорится в релизе ведомства.