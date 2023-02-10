Рязанские полицейские предупредили о рейдах на дорогах в выходные дни. Информация об этом в пятницу, 10 февраля, появилась на сайте регионального УМВД.
В пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД. Сотрудники будут массово останавливать транспортные средства.
«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД водителями, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге. Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, необходимо сообщить об этом по телефону 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте Госавтоинспекции