Рязанские полицейские предупредили о рейдах на дорогах в выходные дни

Рязанские полицейские предупредили о рейдах на дорогах в выходные дни. Информация об этом в пятницу, 10 февраля, появилась на сайте регионального УМВД.

В пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД. Сотрудники будут массово останавливать транспортные средства.