Рязанская полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП

В Рязанской области ищут очевидцев ДТП, произошедшего в центре Рязани в октябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 1 октября 2022 года примерно в 15:10 в Рязани у дома № 76 на Первомайском проспекте. 30-летний рязанец на Toyota Corolla сбил 59-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне перехода.

Пешехода госпитализировали с травмами.

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться по телефону: (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1, кабинет 19.