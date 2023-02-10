Рязанская мэрия судится с собственником салона красоты, который перекрасил фасад здания на Первомайском проспекте

Мэрия отметила, что обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с иском.

Рязанская мэрия судится с собственником салона красоты Monkeys, который перекрасил фасад здания № 35 на Первомайском проспекте. Об этом РЗН. инфо сообщили в администрации города.

Мэрия отметила, что обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с иском о понуждении собственника к восстановлению цвета части фасада здания № 35 на Первомайском проспекте согласно паспорту цветового решения.

Напомним, в начале августа рязанцы обратили внимание на частичную покраску здания на Первомайском проспекте. В мэрии позже заявили, что не разрешали перекрашивать фасад здания, а в адрес собственника направили уведомления о нарушении.