Российские войска освободили Двуречное в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости .

Двуречное освободили в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск.

Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Новоселовского в ЛНР, а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области.

Отмечается, что на Купянском направлении противник потерял более 70 человек, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу Д-30, артиллерийскую систему М777 американского производства.