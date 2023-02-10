Путин призвал с 2023 года расселять россиян из аварийных домов в деревянные заводские

Глава государства считает, что такая мера станет удобной и эффективной для большинства регионов.

Президент Владимир Путин призвал с 2023 года расселять россиян из аварийных домов в деревянные заводские. Соответствующее поручение в пятницу, 10 февраля, он дал во время совещания в Архангельске по вопросам развития лесопромышленного комплекса, передает агентство ТАСС.

Глава государства заявил, что деревянные малоэтажки заводского изготовления необходимо использовать в качестве объектов для расселения россиян из аварийных домов. Путин считает, что такая мера станет удобной и эффективной для большинства регионов.

«Уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья», — отметил президент.

Глава государства поручил правительству и министерству подготовить набор конкретных мер, которые должны позволить поддержать промышленный выпуск деревянных домокомплектов.