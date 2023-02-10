Путин поучаствует в митинге-концерте в Лужниках 22 февраля

В Кремле 22 февраля планируется митинг-концерт, в котором поучаствует президент Владимир Путин. Об этом сообщил РБК .

По словам одного из источников издания, митинг станет продолжением послания президента Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля.

По словам одного из источников, в этом году в Кремле послание Федеральному собранию хотят провести максимально близко к годовщине начала военной операции на Украине — 24 февраля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал информацию.