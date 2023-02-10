Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-3°
Вск, 12
-2°
ЦБ USD 72.89 1.31 10/02
ЦБ EUR 78.32 1.49 10/02
Нал. USD 74 / 78.75 10/02 09:55
Нал. EUR 78.23 / 80.09 10/02 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
Вчера 16:38
1 235
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
Вчера 17:00
1 038
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
3 992
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
8 595
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Путин поучаствует в митинге-концерте в Лужниках 22 февраля

В Кремле 22 февраля планируется митинг-концерт, в котором поучаствует президент Владимир Путин. Об этом сообщил РБК.

По словам одного из источников издания, митинг станет продолжением послания президента Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля.

По словам одного из источников, в этом году в Кремле послание Федеральному собранию хотят провести максимально близко к годовщине начала военной операции на Украине — 24 февраля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал информацию.