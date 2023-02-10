Путин поучаствует в митинге-концерте в Лужниках 22 февраля
В Кремле 22 февраля планируется митинг-концерт, в котором поучаствует президент Владимир Путин. Об этом сообщил
По словам одного из источников издания, митинг станет продолжением послания президента Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля.
По словам одного из источников, в этом году в Кремле послание Федеральному собранию хотят провести максимально близко к годовщине начала военной операции на Украине — 24 февраля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал информацию.